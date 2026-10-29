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Унаслідок атаки на Кременчук кількість постраждалих зросла до 32, серед них шестеро дітей – ОВА

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Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Кременчук Полтавської області зросла до 32 людей, серед них шестеро дітей, повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Дяківнич.

Станом на 17:30 четверга троє людей загинули, дев'ятьох постраждалих госпіталізували до стаціонарних відділень. Двоє госпіталізованих перебувають у тяжкому стані – 16-річний хлопчик і 72-річний чоловік, ще семеро людей мають стан середньої тяжкості.

"Унаслідок ворожої атаки по м. Кременчук троє людей загинуло, постраждало 32 людини, з них 6 дітей… Всім надається необхідна медична допомога", – написав очільник обладміністрації в телеграм-каналі.

Раніше Дяківнич повідомляв про 28 постраждалих унаслідок атаки, серед яких троє дітей. Кількість загиблих на той час становила троє.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#постраждалі #атака #кременчук
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