Унаслідок атаки на Кременчук кількість постраждалих зросла до 32, серед них шестеро дітей – ОВА

Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Кременчук Полтавської області зросла до 32 людей, серед них шестеро дітей, повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Дяківнич.

Станом на 17:30 четверга троє людей загинули, дев'ятьох постраждалих госпіталізували до стаціонарних відділень. Двоє госпіталізованих перебувають у тяжкому стані – 16-річний хлопчик і 72-річний чоловік, ще семеро людей мають стан середньої тяжкості.

"Унаслідок ворожої атаки по м. Кременчук троє людей загинуло, постраждало 32 людини, з них 6 дітей… Всім надається необхідна медична допомога", – написав очільник обладміністрації в телеграм-каналі.

Раніше Дяківнич повідомляв про 28 постраждалих унаслідок атаки, серед яких троє дітей. Кількість загиблих на той час становила троє.