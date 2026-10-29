Буданов: Демонстративні масові вбивства цивільних – такими є російські "аргументи" в переговорах

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов прокоментував удари російських військ по українських містах і селах 29 жовтня, що призвели до численних жертв серед мирного населення, наголосивши, що лише військова сила України і партнерів може зупинити щоденну загибель людей "від бомб, дронів та ракет у центрі Європи".

"Сьогодні росія вкотре показала, як насправді ставиться до завершення війни та пошуку миру. Демонстративні масові вбивства цивільних просто на вулицях і в житлових будинках протягом одного дня відразу в кількох містах України – такими є російські "аргументи" в переговорах", – написав він у телеграм в четвер.

За його словами, Україна та "весь вільний світ мають відповіcти на це реальною силою. За кожну жертву в Україні мають горіти російські об'єкти ВПК, знищуватися сама спроможність москви здійснювати агресію. Лише військова сила України і партнерів може зупинити щоденну загибель людей від бомб, дронів та ракет у центрі Європи".

Буданов звернувся до партнерів із закликом "гідно відповісти агресору на щоденний терор. Далекобійна зброя для придушення можливостей росії вести геноцидну війну, ефективні засоби ППО для збереження життів цивільних українців – це те, що реально наблизить мир. Лише разом ми можемо спинити російське зло".

Як повідомлялося, у четвер, 29 жовтня 2026 року, російські війська здійснили низку жорстоких цілеспрямованих атак по цивільній інфраструктурі та громадському транспорту України, внаслідок чого загинули десятки мирних людей у кількох регіонах.

Дніпро: Російські терористи завдали прицільного удару реактивним безпілотником по залізничному вокзалу. Ворожий дрон влучив безпосередньо в одну з платформ, де в цей момент перебував приміський електропотяг № 866 "Дніпро – Запоріжжя" та стояли люди. Внаслідок цієї масованої атаки загинули 14 цивільних людей, ще понад 10 отримали поранення, багато з них перебувають у важкому стані.

Кременчук (Полтавська обл.): Російський ударний БПЛА поцілив у багатоповерховий житловий будинок в обідній час. Через це влучання загинули 3 людини, ще 28 мешканців отримали поранення різного ступеня тяжкості, серед них – діти.

Рівненська область: Під час нічної атаки російські війська атакували цивільне підприємство у Сарненському районі. На об'єкті спалахнула масштабна пожежа, загинув один чоловік (працівник підприємства)

Протягом доби під обстрілами перебували Харків та Ізюм. Відомо про одного загиблого 38-річного чоловіка у Харкові, ще понад десяток людей в Ізюмі через атаку КАБами дістали поранень

Донецька область: Повідомлялося про обстріл селища Біленьке (поблизу Краматорська), де також зафіксовано загибель одного цивільного чоловіка та поранення кількох людей.