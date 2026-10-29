До 28 зросла кількість постраждалих унаслідок ударів по Кременчуку – ОВА

Троє людей загинули внаслідок удару по двох локаціях у Кременчуці Полтавської області, ще 28 людей постраждали, серед них троє дітей, повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Дяківнич.

"На першій локації пошкоджено багатоквартирні будинки. На другій – пошкодження отримали приватні будинки та будівля школи-інтернату. Дітей встигли перевести в укриття", – написав Дяківнич у Телеграм-каналі в четвер.

За його словами, 11 постраждалих перебувають у медичних закладах міста. Одна людина перебуває у тяжкому стані, 16-річна дитина – у стані середньої тяжкості.

На місцях працюють відповідні служби та оперативний штаб. Комунальники та благодійні організації допомагають людям тимчасово закривати пошкоджені вікна та стелі.

Раніше Дяківнич інформував про трьох загиблих та 19 постраждалих через ворожі атаки РФ.