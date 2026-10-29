Бутенко обговорив з ректорами модернізацію мережі вишів, асоціації університетів та університетські консорціуми

Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко обговорив із ректорами закладів вищої освіти та Спілкою ректорів України законопроєкт щодо модернізації мережі вишів, експеримент із наглядовими радами, асоціації університетів та університетські консорціуми.

"Продовжуємо працювати над модернізацією української вищої освіти. На зустрічі з ректорами ЗВО окрему увагу приділили розвитку університетської мережі, розширенню автономії закладів та оновленню інфраструктури. Розвивати вищу освіту маємо таким чином, щоб вона відповідала потребам української економіки, посилювала обороноздатність держави та формувала відповідальних громадян. Університети мають готувати фахівців, здатних працювати над відновленням і розвитком країни, створювати нові технології та зміцнювати її безпеку", – написав Бутенко в мережі Facebook.

Він розповів, що відомство готує законопроєкт щодо модернізації мережі закладів вищої освіти.

"Важливо, щоб рішення враховували освітні потреби, кадрову спроможність університетів, їхню фінансову стійкість і перспективи розвитку регіонів. А студенти й працівники мали зрозумілі гарантії захисту своїх прав", – додав міністр.

Також він нагадав, що паралельно йде робота над продовженням експерименту з посиленою моделлю врядування університетів, який покликаний розширити автономію закладів, передусім фінансову, дати більше можливостей залучати ресурси, розвивати партнерства та інвестувати у власні пріоритети.

"Закликав університети активніше об'єднуватися та розвивати професійні асоціації. Такі об'єднання можуть представляти спільні інтереси закладів, формувати пропозиції та брати участь у виробленні державної політики", – додав міністр.

Серед іншого, за його словами, ще одним напрямом обговорення стали університетські консорціуми.

"Маємо створювати умови, за яких університети зможуть об'єднувати свої наукові школи, дослідницькі команди, лабораторії та інфраструктуру. Спільно розробляти освітні програми, проводити дослідження, розвивати академічну мобільність і залучати міжнародне фінансування. Водночас кожен заклад зберігатиме власну самостійність та ідентичність. Міністерство готове працювати над організаційними й нормативними умовами для розвитку такої співпраці", – написав міністр.

Також сторони говорили про вдосконалення правил вступу, скорочення зайвих процедур та підготовку до реалізації "Зимового вступу" – програми "Відкритий шлях до вищої освіти".

"Запропонував університетам організувати набір на підготовчі відділення у дві хвилі. Перша має розпочати заняття вже наприкінці листопада або з 1 грудня. Це додаткова можливість для молоді надолужити освітні втрати й підготуватися до вступу", – зазначив Бутенко.