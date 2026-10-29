"Київстар" і БФ Спільнота Стерненка" закрили збір на 100 млн грн для закупівлі перехоплювачів реактивних шахедів

Український оператор мобільного зв’язку "Київстар" спільно з благодійним фондом (БФ) "Спільнота Стерненка" здійснили закриття збору на суму 100 млн грн в межах "Операції Перехоплення" для подальшої закупівлі новітніх перехоплювачів ворожих реактивних шахедів та їх передачу військовим, повідомив у Facebook президент Kyivstar Group Ltd. Олександр Комаров.

"Перших 20 мільйонів задонатив Київстар, а далі збір кожного дня буквально летів не зупиняючись. Тепер у планах якнайшвидша закупівля і передача військовим для захисту неба. Деталі згодом", - додав Комаров.

Раніше він зазначав, що відповідні кошти буде спрямовано на закупівлю дронів-перехоплювачів та на випробування нових технологічних рішень для протидії повітряним загрозам.

"Київстар" повністю належить Kyivstar Group Ltd. (Nasdaq: KYIV; KYIVW), акції якої торгуються на американській фондовій біржі Nasdaq.

Як повідомлялось, за підсумками першого півріччя 2026 року "Київстар" збільшив дохід на 29,1% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 28,9 млрд грн, у доларах – на 22,8%, до $662 млн. Прибуток EBITDA зріс на 24,5% – до 15,8 млрд грн, або на 17,8%, – до $361 млн.