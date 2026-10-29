Президент Євроради Кошта співчуває Україні через атаки РФ у Дніпрі, Чернігові та Кременчуку

Президент Європейської ради Антоніу Кошта висловив співчуття народу України у зв'язку з атакою російськими безпілотниками залізничного вокзалу у Дніпрі та ударами в Чернігові та Кременчуку.

Про це він написав у четвер на своїй сторінці в соцмережі Х.

"Чергова серія жорстоких і руйнівних російських ударів по цивільних в Україні. Висловлюю співчуття Президенту України Зеленському та народу України у зв'язку з російською атакою безпілотниками на залізничний вокзал у Дніпрі, а також ударами по житлових кварталах у Чернігові та Кременчуку", – сказав Кошта.

Президент Європейської ради запевнив, що ЄС продовжуватиме посилювати тиск на Росію та підтримувати Україну доти, доки не буде досягнуто справедливого й тривалого миру. "Закликаємо всіх наших міжнародних партнерів зробити те саме", – додав він.