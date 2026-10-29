Кількість постраждалих унаслідок удару по Чернігову зросла до 25 – поліція

Кількість постраждалих унаслідок удару по центру Чернігова в четвер зросла до 25 осіб, серед них четверо дітей, загинули дві 15-річні дівчини, повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Телеграмі.

"Сьогодні посеред дня ворог атакував центр Чернігова. Унаслідок удару, на жаль, загинули дві 15-річні дівчини. Наразі відомо про 25 постраждалих, серед яких – четверо дітей", – написав він.

За словами Білошицького, патрульні одними з перших прибули на місце влучання, де надавали постраждалим домедичну допомогу, доправляли їх до лікарень і забезпечували безперешкодний проїзд спеціального транспорту.

Як повідомлялося, внаслідок удару російського БпЛА по Чернігову в четвер загинули двоє 15-річних дівчат, 23 жителів міста дістали поранень, серед них троє неповнолітніх, зокрема 10-місячна дівчинка.

П'ятниця, 30 жовтня, оголошена в місті Днем жалоби за жителями, які загинули внаслідок російських ударів у період із 21 до 29 жовтня.