Поліція Києва проводить перевірку за фактом неналежної поведінки водія громадського транспорту

Правоохоронці розпочали перевірку за фактом неналежної поведінки водія громадського транспорту через пільговий проїзд матері поліцейського, що загинув на війні.

"Про конфліктну ситуацію між пасажиркою і перевізником через користування пільговим проїздом правоохоронцям стало відомо вчора під час моніторингу соціальних мереж. Авторка допису – матір поліцейського, який загинув на війні, та має відповідне посвідчення, яке надає можливість безкоштовно користуватись громадським транспортом. Не зважаючи на це, за словами киянки, чоловік щоразу висловлював своє невдоволення та всіляко ображав її", – йдеться у повідомленні поліції Києва на сайті у четвер.

За даними правоохоронців, вказаний водій систематично порушує правила дорожнього руху, зокрема за перевищення дозволених обмежень швидкості, залишення місця ДТП, порушення правил користування ременями безпеки, а також за керування маршрутним таксі, яке має технічні несправності.

Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини події, за результатами чого діям чоловіка буде надано відповідну правову оцінку. Крім того, буде ініційовано додаткову перевірку законності здійснення перевезень відповідним перевізником, зокрема дотримання ліцензійних умов та інших вимог законодавства.