Двоє людей загинуло у Львівській області через отруєння чадним газом – "Газмережі"

Через отруєння чадним газом загинуло двоє людей у Львівській області, повідомило ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі").

"На Львівщині внаслідок отруєння чадним газом загинуло двоє людей – жінка 1961 року народження та чоловік 1956 року народження. За наявною інформацією, газову плиту і духову шафу в помешканні вони використовували для обігріву та сушіння одягу", – йдеться у повідомленні компанії в телеграм у четвер.

В "Газмережі" пояснили, що за недостатнього припливу повітря природний газ згорає не повністю, внаслідок чого може утворюватися чадний газ, який не має кольору й запаху, а виявити його наявність без спеціального приладу неможливо.

Компанія нагадала основні правила безпеки: використовувати газову плиту й газову духову шафу лише для приготування їжі, забезпечувати приплив свіжого повітря та провітрювати приміщення під час роботи газових приладів, не закривати вентиляційні решітки, контролювати справність димових і вентиляційних каналів, не встановлювати електровитяжки у вентиляційні канали без консультації з фахівцями.

Крім того, "Газмережі" радять встановити сигналізатор чадного газу.