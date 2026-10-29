Омбудсман Лубінець перебуває в дорозі до Олешків

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець перебуває в дорозі до Олешків (Херсонська область).

"Я зараз усе ще в дорозі до Олешків. Наша гуманітарна місія триває", – повідомив Лубінець у Телеграмі у четвер.

Лубінець звернув увагу на повідомлення у соцмережах, де вже пишуть, що він перебуває на території РФ.

"З'являється багато запитань і провокативних повідомлень. Тому хочу пояснити: я їду туди, щоб особисто бути на місці й бачити, що відбувається. Інформувати вас про перебіг місії. Прошу довіряти офіційним джерелам і не робити висновків із неперевірених повідомлень", – зазначив Лубінець.

Він також додав, що переговори щодо евакуації жителів Олешків були важкими.

"Ви навіть не уявляєте, наскільки складними були ці переговори. І як довго вони тривали задля того, щоб я був тут, де я зараз є. Але ми подолали лише пів шляху до задуманого: тому прошу – давайте залишимо всі запитання до того, як я повернуся додому", – зазначив омбудсман.

Лубінець також дав відповідь на запитання, чому до Олешків він їде особисто: "Коли йдеться про порятунок людей, важливо бути поруч. Важливо розуміти, що відбувається на місці, і докладати всіх зусиль, щоб досягнуті домовленості працювали. І якби мені довелося поїхати заради однієї людини – я б поїхав знову… це мій обов'язок як Омбудсмана. Коли є люди, наші люди, які потребують допомоги – їм потрібно допомагати і рятувати. Крапка".