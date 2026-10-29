Працівниця офісу "Євросолідарності" постраждала внаслідок удару РФ по Чернігову

Співробітниця чернігівського офісу партії "Європейська солідарність" Юлія Мехед стала однією з постраждалих внаслідок російської атаки БпЛА по середмістю Чернігова, повідомив лідер політсили, народний депутат України Петро Порошенко.

"Після ударів по Дніпру, Запоріжжі, Кременчуку, загиблі й поранені в самому центрі Чернігова. У Чернігові постраждала і наша колега з "Європейської Солідарності" Юлія Мехед. Російський удар застав її просто в нашому партійному офісі. Зараз їй надають медичну допомогу. Дуже сподіваємося на швидке одужання", – написав Порошенко у Facebook.

Він зазначив, що Україна критично потребує додаткових систем протиповітряної оборони від партнерів. "Але ми так само потребуємо власних рішень, власного виробництва, власних технологій захисту міст. Натомість у бюджеті на 2027 рік… не знайшлося належного фінансового пріоритету для системного посилення захисту наших міст. Це неприпустимо", – наголосив Порошенко.

Як повідомлялося, внаслідок удару російського БпЛА по Чернігову в четвер загинули двоє 15-річних дівчат, 23 жителів міста дістали поранень, серед них троє неповнолітніх, зокрема 10-місячна дівчинка.

П'ятниця, 30 жовтня, оголошена в місті Днем жалоби за жителями, які загинули внаслідок російських ударів у період із 21 до 29 жовтня.