День жалоби за загиблими внаслідок російських ударів оголошено в Чернігові 30 жовтня

П'ятниця, 30 жовтня, оголошена в Чернігові Днем жалоби за жителями міста, які загинули внаслідок російських ударів у період із 21 до 29 жовтня.

Як повідомляється на сайті Чернігівської міської ради, відповідне розпорядження в четвер підписав заступник Чернігівського міського голови Віктор Геращенко.

"На знак скорботи за загиблими забезпечити приспущення Державного Прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій міста. Обмежити проведення розважально-концертних заходів на території міста, заборонити звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, у громадському транспорті", – йдеться в документі.

Повідомляється, що 21 жовтня внаслідок російського удару по Чернігову загинув 61-річний чоловік. 23 жовтня внаслідок атаки на підприємство загинув 68-річний чоловік. 29 жовтня внаслідок чергового російського удару по місту загинули дві 15-річні дівчини.

"Чернігівська міська територіальна громада висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Розділяємо біль родин, які втратили найдорожчих", – йдеться в повідомленні.