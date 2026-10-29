РФ завдає ударів по цивільних на тлі гуманітарної операції в Олешках – Зеленський

Росія завдає ударів по цивільних в Україні саме тоді, коли в Олешках розгортається гуманітарна операція, що свідчить про її прагнення продовжувати війну, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Це цілеспрямовані удари по цивільних, що вражають своєю жорстокістю. Росіяни завдають їх саме тоді, коли в Олешках розгортається гуманітарна операція. Сигнали Росії цілком зрозумілі: вона прагне продовження війни. Тому світовій спільноті необхідно докласти значних зусиль, щоб досягти суттєвої деескалації – через рішучі кроки та належний тиск на агресора", – написав Зеленський у соцмережі Х у четвер.

Він наголосив, що для досягнення миру Росія має припинити війну й терор.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки на Дніпро в четвер зафіксовано влучання в перон залізничного вокзалу, де стояли приміська електричка та регулярний пасажирський потяг. Відомо про 14 загиблих.

Також внаслідок удару БпЛА російських окупантів по Чернігову в четвер загинули двоє людей, 22 дістали поранень, серед них троє дітей.

У Кременчуці ворожий БпЛА влучив у багатоквартирний житловий будинок, загинуло троє людей, ще 19 постраждало.