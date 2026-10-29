В Ізюмі вже 8 постраждалих

Кількість постраждалих внаслідок удару трьох ворожих КАБів по Ізюму зростає, станом на 15:33 їх вже 8.

"Наразі відомо про щонайменше 8 постраждалих осіб, усім надається необхідна медична допомога", – повідомляє Ізюмська міська військова адміністрація.

За її інформацією, влучання зафіксовано в районі Нижнього міста. Внаслідок атаки зазнала руйнувань адміністративна будівля та господарчі споруди. Окрім цього, пошкоджено понад 20 приватних житлових будинків.

Як повідомляв раніше начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, внаслідок авіаудару по Ізюму постраждали щонайменше 5 людей, частково зруйновано 5-поверхову будівлю, під завалами можуть бути люди.