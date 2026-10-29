"Укрзалізниця" здійснить перегляд протоколів безпеки після влучання БпЛА в перон вокзалу в Дніпрі

АТ "Укрзалізниця" повідомило про плани переглянути протоколи безпеки після влучання БпЛА в перон залізничного вокзалу у Дніпрі, щоб визначити, як прискорити реагування на загрози та забезпечити переміщення всіх людей без винятків у безпечні місця під час повітряних тривог.

"Вкотре в усіх деталях передивимося всі наші протоколи, щоб визначити, що ще можемо робити, або в той час, який лишається на реакцію, форсувати, або щоб кожен та кожна без винятків переміщувалися в безпечне місце! ", – наголосила "Укрзалізниця" у телеграм-каналі в четвер.

За даними компанії, до моменту атаки діяло інформування по всьому вокзалу та станції Дніпра щодо оголошеної в місті тривоги, тоді як при наближенні ворожого безпілотника моніторинговою командою було додатково визначено підвищену небезпеку.

Зазначається, що команди щодо призупинення руху було надіслано як локомотивним бригадам, так і вокзалу.

Серед іншого в УЗ уточнили, що в електропоїзді, який мав прямувати до Запоріжжя, було оголошено евакуацію, а до удару лишалося ще понад 10 хвилин.

"Запрацювали голосові оголошення, й помічник машиніста, згідно з протоколом, обійшов кожен вагон поїзда (в електричці в кожному вагоні є плакат, оголошення також чітко вказують на необхідність не просто вийти з поїзда, а якнайшвидше залишити платформу, відійти щонайменше на 200 м). Локомотивна бригада поїзда завчасно евакуювалася", – пояснили в компанії.

Зазначається, що паралельно лунали евакуаційні оголошення на вокзалі у місті, зокрема мова йшла про те, що відправлення поїздів продовжиться після закінчення тривоги, а пасажири та працівники залізниці мають перебувати в укриттях.

"На жаль, попри це все, чимало людей у роковий момент удару перебували в безпосередній близькості до поїзда, відтак така значна кількість загиблих і поранених", – повідомили в "Укрзалізниці".

Як повідомляв очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, кількість загиблих внаслідок російської атаки на Дніпро в четвер, 29 жовтня, зросла до 14 осіб.

Крім того, до 14 осіб зросла кількість поранених, 13 із них госпіталізовані.

Внаслідок російської атаки на Дніпро в четвер зафіксовано влучання в перон залізничного вокзалу, де стояли приміська електричка та регулярний пасажирський потяг. Президент України Володимир Зеленський повідомляв раніше про 13 загиблих та десятьох поранених внаслідок атаки. Також було відомо про 13 поранених, з них четверо у важкому стані, в тому числі дитина.