Завершено слідство у справі про втрату 205 тис. тонн зерна вартістю $28,8 млн – САП

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі щодо заволодіння зерном АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ), повідомляє САП.

"Мова йде про втрату державою рекордних 105 тис. тонн зерна вартістю понад $28,8 млн (на час вчинення злочину еквівалентно 776 млн гривень)", – інформує САП в телеграм-каналі в четвер.

За даними антикорупційної прокуратури, у 2021 році колишній керівник АТ "ДПЗКУ" разом із директором та кінцевим бенефіціаром – власником міжнародної компанії організували злочинну схему.

До її реалізації було залучено керівника департаменту державної корпорації та двох довірених осіб, які діяли за чітко розподіленими ролями.

Згідно з повідомленням, керівництво ДПЗКУ уклало з компанією-нерезидентом чотири контракти на постачання фуражної кукурудзи, відповідно до яких зернова корпорація поставила понад 100 тис. метричних тонн кукурудзи.

"Після відвантаження продукції учасники групи підробили товаророзпорядчі документи для імітації контролю над товаром. При цьому фальшиві документи директор департаменту зберігав у своєму сейфі, а оригінали залишалися в інших членів злочинної групи", – зазначають в САП.

Такі дії дозволяли їм фактично розпоряджатися зерном та реалізувати його кінцевим покупцям за кордоном, зокрема в Ірані, Туреччині та Єгипті, без здійснення оплати на користь державної компанії.

"Внаслідок реалізації цієї схеми державна корпорація втратила 105 тис. тонн зерна вартістю понад $28,8 млн. Отримані з продажу викраденого зерна кошти організатори схеми легалізували через численні банківські перекази для змішування із законними прибутками", – уточнюється в повідомленні.

Серед підозрюваних: колишній голова правління ДПЗКУ, колишній керівник департаменту трейдингу державної корпорації, власник міжнародної компанії, довірена особа представника компанії, співучасник злочину.

Кваліфікація: ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

На сьогодні за дорученням прокурора САП детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.