Бескрестнов: РФ виробляє балістичних ракет більше, ніж світ – ракет-перехоплювачів Patriot

Росія виробляє балістичні ракети в обсягах, які перевищують можливості світового виробництва ракет-перехоплювачів Patriot, заявив радник президента України з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов

"Росія виробляє балістичних ракет більше, ніж у світі виробляється Patriot проти цих ракет", – сказав він журналістам у четвер, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

За словами Бескрестнова, РФ продовжує виробляти ракети "Іскандер" і ракети С-400, причому її виробничі спроможності в цих сегментах перевищують поточні потреби. Крім того, Росія частково переорієнтувала виробництво з ракет "Кинджал" на балістичні ракети, зазначив Бескрестнов.

Він наголосив, що збільшення виробництва балістичних ракет у РФ загострює проблему нестачі засобів для їх перехоплення. За його словами, до цього дисбалансу додаються також північнокорейські ракети та ракети, які виробляє Іран.

Бескрестнов зазначив, що для протидії цій загрозі необхідно нарощувати світове виробництво ракет-перехоплювачів PAC-3. Водночас цей процес має обмеження, а збільшення обсягів виробництва потребує часу.