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РФ виробляє до 3 тис. "шахедів" на місяць і зміщує атаки на захід України – Бескрестнов

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РФ виробляє до 3 тис. "шахедів" на місяць і зміщує атаки на захід України – Бескрестнов

Росія наразі виробляє до 3 тис. ударних безпілотників типу Shahed на місяць і переносить акцент атак на західні регіони України, тоді як зменшення кількості дронів, що долітають до західної частини країни, не означає скорочення їхнього виробництва, заявив радник президента України з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами, Росія не має значних запасів цих безпілотників і застосовує їх невдовзі після виготовлення: зафіксовані випадки, коли між датою виробництва та атакою минає близько тижня.

"Вони почали атакувати західні регіони. До цього вони почали з Києва. (...) У Києві відчувається, що стало трошки тихіше", – сказав Бескрестнов журналістам у четвер, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що РФ продовжує нарощувати виробництво ударних засобів і робить ставку, зокрема, на масштабування дешевих реактивних дронів та ракет. За його оцінкою, це створює додаткові виклики для української протиповітряної оборони.

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#виробництво #рф #шахеди
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