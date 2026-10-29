Бескрестнов: евакуювати Київ неможливо, у світі немає такого досвіду

Евакуація Києва не є доцільним рішенням, натомість необхідно зробити все можливе для захисту міста від можливих російських атак на критичну інфраструктуру, зокрема системи водопостачання, каналізації та енергетики, вважає радник президента України з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов

"Зробити евакуацію Києва – це маячня, загальна маячня, тому що такого досвіду у світі немає. Навіть якщо ми кажемо про евакуацію тисячі людей, 10 тисяч людей, у нас немає стільки інфраструктури, щоб це зробити. Тому нам треба робити все, щоб Київ тримався", – сказав він журналістам у четвер, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

За словами Бескрестнова, Росія може атакувати системи водопостачання та каналізації, теплоелектроцентралі, підстанції й об'єкти генерації електроенергії, намагаючись спричинити колапс у столиці.

Він вважає, що до підготовки міста до можливих атак необхідно було активніше долучатися ще влітку. Зокрема, облаштовувати захищені генератори, додаткові артезіанські свердловини та стаціонарні пункти обігріву.

Бескрестнов також звернув увагу на досвід Запоріжжя та Харкова, де, за його словами, активно працюють над підготовкою до можливих перебоїв у постачанні тепла й електроенергії.

Водночас він застеріг, що встановлення мобільних котелень саме по собі не розв'яже проблему, оскільки їхнє теплове випромінювання може зробити такі об'єкти помітними для російських безпілотників із тепловізорами.

Бескрестнов закликав киян підготуватися до можливих перебоїв у роботі комунальних систем, зокрема мати акумулятори та невеликий запас пального.