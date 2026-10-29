Кабмін погодив експеримент із розгортання Мережі єдності українців

Кабінет міністрів запровадив експериментальний проект щодо організації діяльності та забезпечення функціонування мережі єдності українців, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

"Мережа єдності українців – це система партнерської взаємодії, спрямована на підтримку українців за кордоном, збереження їхнього зв'язку з Україною, сприяння реалізації їхніх прав та інтересів і добровільному поверненню в Україну. Вона об'єднуватиме Центри єдності, організації-учасники Мережі, вебпортал і консультантів", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що координуватиме Мережу єдності Мінсоцполітики, а оператором визначено державне ТОВ "Агенція національної єдності".

У відомстві додали, що учасниками Мережі зможуть стати юридичні особи, які працюють з українцями за кордоном і чия діяльність відповідає меті, завданням і принципам Мережі.

"Усі учасники Мережі єдності будуть представлені на спеціальному вебпорталі, що забезпечить українцям за кордоном зручний доступ до перевіреної інформації про наявні організації, їх діяльність та контакти, а також доступні сервіси та активності", – йдеться в повідомленні.

Окремим напрямом стане підготовка консультантів Мережі єдності. Зокрема, після спеціального навчання за єдиною програмою вони надаватимуть консультації українцям за кордоном, зокрема щодо можливостей в Україні, добровільного повернення, доступу до державних послуг, працевлаштування, професійного розвитку тощо.

Щоб долучитися до Мережі єдності, організації зможуть укласти договір про використання її бренду на умовах публічної оферти. Агенція національної єдності оприлюднить ці умови не пізніше ніж через два місяці після набрання постановою чинності.

Як повідомлялося, 24 січня 2025 року Кабінет міністрів схвалив створення Агентства національної єдності – структури, що допоможе реалізувати ініціативи із взаємодії з українською громадою та громадськими організаціями в країнах перебування. Відзначалося, що далі Агентство відкриє департаменти в ключових країнах перебування українців, насамперед у Німеччині, Польщі та Чехії, а в столицях цих країн буде створено "Центру єдності" (Unity Hub). Серед функцій і можливостей Unity Hub: освітній і культурний простір, мовні курси, консультант з повернення, консульські послуги (як зовнішня послуга), банківські послуги, поштові послуги, координатор з економічних можливостей, ДП "Документ", збори лідерів думок, програми для дітей та молоді, українська кав'ярня, бізнес-хаб і коворкінг та UA Job Center.

На початку листопада 2025 року в Мінсоцполітики повідомили, що українські Центриєдності відкриються в Іспанії (Торрев'єха провінції Аліканте), Німеччині (Берлін) та Чехії (Прага) в 2025 році.

Крім того, раніше зазначалося, що Україна зацікавлена у відкритті Центру єдності в Польщі (Варшава), Відні (Австрія) і Швеції (Стокгольмі).

З 15 квітня у Берліні розпочав роботу перший у Європі Центр єдності для українців, де можна буде отримати консультації з повернення, а також долучитися до освітніх та культурних заходів.

З 15 червня розпочав роботу Центр єдності у Стокгольмі (Швеція), а у вересні – у Празі (Чехія).