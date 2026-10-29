Голова освітнього комітету Ради Бабак застерігає від розгляду в два читання законопроєкту, яким визначається формат НМТ-2027

Голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак (фракції "Слуга народу") заявляє, що частина народних депутатів хоче розглядати законопроєкт про модель національного мультипредметного тесту (НМТ) в 2027 році в два читання, що може суттєво затягнути процес.

"Вчора на засіданні Комітету було прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу і в цілому законопроект 15440. Цей законопроект визначає, що в 2027 році базові параметри НМТ залишаються такими, якими були і в попередніх роках. Тобто НМТ складатиметься з 4 предметів: 3 обов'язкові (українська мова, математика, історія України) + предмет на вибір. Всі інші параметри, як-от кількість днів проведення, тривалість, кількість додаткових сесій і перескладання визначатиме МОН", – написав Бабак в телеграм-каналі.

Водночас він заявив, що бачить, що деякі депутати хочуть затягнути процес і піти в два читання, щоб спробувати правками прибрати математику або внести інші зміни.

"Шкода, що вони не розуміють ані закономірностей освіти, ані того, що діти просять визначеності вже зараз, а не весною. Бо якщо йти в два читання, то рішення може бути прийняте вже наступного року. Від бажання власного піару деяких депутатів не повинні страждати діти", – наголосив Бабак.

Він висловив упевненість, що парламент все ж підтримає рішення Комітету, щоб учні, які вже почали готуватися до НМТ у звичайному форматі, позбулися зайвої невизначеності.

Як повідомлялося, 28 жовтня Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій рекомендує парламенту ухвалити за основу і в цілому законопроєкт №15440, яким визначити правила проведення державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2027 року, і залишити як і в попередньому році модель національного мультипредметного тесту (НМТ) із чотирма предметами.

Водночас Комітет відправив на доопрацювання альтернативний законопроєкт №15440-1 авторства голови підкомітету з питань вищої освіти Юлії Гришиної і декількох десятків депутатів щодо зменшення в 2027 році кількості предметів НМТ до трьох і встановлення, що математика буде не обов'язковим, а вибірковим предметом.

У 2025-2026 роках вступники складали НМТ в один день із чотирьох навчальних предметів – "Українська мова", "Математика", "Історія України" та навчального предмета на вибір ("Іноземна мова", "Біологія", "Географія", "Фізика", "Хімія", "Українська література").

На початку червня, на тлі суспільних дискусій про НМТ, голова підкомітету Юлія Гришина зареєструвала законопроєкт щодо зменшення в 2027 році кількості предметів НМТ до трьох і встановлення, що математика буде не обов'язковим, а вибірковим предметом.

Колишній міністр освіти і науки Оксен Лісовий і експрем'єрка Юлія Свириденко виступали проти такої депутатської ініціативи.

Після призначення міністром освіти Андрій Бутенко заявив, що НМТ слід оптимізувати з урахуванням сучасних воєнних реалій. Пізніше він обговорив із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком удосконалення системи НМТ, зокрема проведення двох окремих сесій і можливість запровадження зимової сесії НМТ. Згодом Бутенко заявляв, що математика має залишатися обов'язковим предметом у НМТ, а дискусія може йти лише про обсяг і складність. Також, за його словами, ще обговорюється декілька підходів до зміни системи НМТ на наступний рік, зокрема впровадження можливості перездати тест повторно.

Директор Українського центру оцінки якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко розповідала, що наразі обговорюється перехід на дводенну модель НМТ і можливість перездачі.