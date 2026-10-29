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Волонтери УЧХ надають допомогу постраждалим від удару російського БпЛА по Чернігову

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Волонтери УЧХ надають допомогу постраждалим від удару російського БпЛА по Чернігову
Фото: Red Cross Ukraine

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) допомагають постраждалим внаслідок російської атаки БпЛА по середмістю Чернігова.

"На місці події спільно з іншими екстреними службами працюють волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста. У координації з ДСНС України вони здійснюють поквартирні обходи, щоб виявити постраждалих", – повідомив УЧХ у Facebook у четвер.

Волонтери надали першу допомогу п'яти людям. Крім того, вони доправили до лікарні двох поранених – 17-річного хлопця та 45-річного чоловіка. Людям у стані гострої реакції на стрес надається перша психологічна допомога.

Роботи з ліквідації наслідків російської атаки тривають.

Як повідомлялося, внаслідок удару БпЛА російських окупантів по Чернігову в четвер загинули двоє людей, 22 дістали поранень, серед них троє дітей.

Автори

Кореспондент · Верховна Рада
Редактор · Політичні новини
#допомога #тчху #чернігів #учх
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