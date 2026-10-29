Глава МВС: серед постраждалих у Чернігові – 10-місячна дівчинка, ворожий удар був по звичайній вулиці

Внаслідок ворожого удару по Чернігову в четвер убито двох дітей, серед 23 постраждалих також є діти, зокрема 10-місячна дівчинка, повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

У телеграм-каналі в четвер він зазначив, що за останні години ворог атакував цивільних одразу в кількох регіонах країни – у Дніпрі, Чернігові, Кременчуці.

"У Дніпрі окупанти скерували безпілотник просто на перон залізничного вокзалу, коли багато людей чекали на потяг. На жаль, цей прицільний удар по цивільних убив багато людей. 14 загиблих станом на цю хвилину, щонайменше 14 людей отримали поранення", – наголосив міністр.

За його словами, поліцейські та рятувальники в перші хвилини евакуювали постраждалих і передали медикам.

"У Чернігові росіяни вбили двох дітей. Серед 23 постраждалих також є діти, найменшій дівчинці всього 10 місяців", – написав Вигівський.

Він зауважив, що це був удар по звичайній вулиці.

"Пошкоджені будинки, крамниці, автомобілі – жодного військового сенсу", – додав глава МВС.

У Кременчуці, за словами Вигівського, загинули троє жителів, ще 15 зазнали поранення.

"Світла пам'ять жертвам цих жорстоких ударів та якнайшвидшого одужання постраждалим. Усі необхідні підрозділи системи МВС у ці хвилини продовжують працювати на місцях цих чергових російських злочинів", – підсумував він.