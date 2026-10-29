В Кременчуці за допомогою після російського удару звернулися 19 людей – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Кременчуці зросла до 19 осіб, повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

"За інформацією екстрених служб, за медичною допомогою загалом звернулися 19 людей. З них 5 дітей. 11 осіб госпіталізовано, з них 1 дитина", – написав Дяківнич в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у Кременчуці ворожий БпЛА влучив у багатоквартирний житловий будинок. Раніше Дяківнич повідомляв про трьох загиблих та 15 поранених, серед яких було троє дітей.