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В Кременчуці за допомогою після російського удару звернулися 19 людей – ОВА

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В Кременчуці за допомогою після російського удару звернулися 19 людей – ОВА
Фото: https://poltava.to

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Кременчуці зросла до 19 осіб, повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

"За інформацією екстрених служб, за медичною допомогою загалом звернулися 19 людей. З них 5 дітей. 11 осіб госпіталізовано, з них 1 дитина", – написав Дяківнич в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у Кременчуці ворожий БпЛА влучив у багатоквартирний житловий будинок. Раніше Дяківнич повідомляв про трьох загиблих та 15 поранених, серед яких було троє дітей.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#постраждалі #кременчук
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