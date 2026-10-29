США затримують постачання Україні сучасніших ракет для Patriot, старіші РАС-2 продовжують надходити – ЗМІ

США затримують постачання Україні ракет PAC-3 для систем Patriot, призначених передусім для перехоплення балістичних цілей, водночас старіша модифікація перехоплювачів PAC-2, які використовують насамперед проти літаків і крилатих ракет, продовжує надходити в межах ініціативи PURL – механізму закупівлі американського озброєння для України за кошти європейських партнерів, повідомляє Радіо Свобода в четвер з посиланням на власні джерела в НАТО.

За даними співрозмовника видання, питання затримки постачання ракет PAC-3 в Україну нині обговорюють на високому політичному рівні, але наразі невідомо, коли ситуація зміниться.

За оцінкою американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), оприлюдненою 27 липня 2026 року, запаси ракет-перехоплювачів PAC-3 у США скоротилися приблизно на дві третини – з понад 2300 до менш ніж 830 одиниць.

У Єврокомісії 28 жовтня не повідомили, чи порушували її представники перед Вашингтоном питання затримки постачання вже оплачених ракет для Patriot.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що США протягом 2026 року постачали Україні 12 ракет-перехоплювачів для систем Patriot на місяць через війну на Близькому Сході, тоді як потреба України становить близько 150 ракет для перехоплення балістичних цілей щомісяця.

Він також зазначив, що Україна прагне отримати від США дозвіл на постачання ракет-перехоплювачів іншими країнами, з якими Київ домовляється про їх передачу. "І тому коли в якийсь момент відбувається збіг різних факторів: питання Старлінку/Старшилду, розвідки, ракет-перехоплювачів проти російської балістики, підписів і ще "дизель-діл" туди капнули, то ми розуміємо, куди все йде. "Home alone" – наступна частина. Це виклик, важкий виклик", – зазначив президент.

Єврокомісія у вересні схвалила EUR6,1 млрд на оборонні закупівлі для України. Із них EUR3,2 млрд передбачають закупівлі за спеціальними винятками з правил ЄС, зокрема американських ракет PAC-3 для Patriot.