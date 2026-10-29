Кількість поранених внаслідок удару по Кременчуку зросла до 15 осіб, загинули троє людей – ОВА

Внаслідок російського удару по багатоповерхівці зросла до 15 людей, повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

"Станом на зараз, відомо про 15 поранених, з них – троє дітей", – написав Дяківнич в телеграм-каналі.

Пізніше також стало відомо про зростання кількості загиблих.

"Кількість загиблих зросла до трьох осіб", – повідомив Дяківнич.

Як повідомлялося, у Кременчуці ворожий БпЛА влучив у багатоквартирний житловий будинок. Раніше Дяківнич повідомляв про двох загиблих та 9 поранених, серед яких було двоє дітей.