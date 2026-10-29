Кількість загиблих внаслідок удару по Дніпру зросла до 14 осіб – ОВА

Кількість загиблих внаслідок російської атаки на Дніпро в четвер, 29 жовтня, зросла до 14 осіб, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"До 14 зросла кількість загиблих унаслідок удару російського безпілотника по залізничному вокзалу у Дніпрі", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки на Дніпро в четвер зафіксовано влучання в перон залізничного вокзалу, де стояли приміська електричка та регулярний пасажирський потяг. Президент України Володимир Зеленський повідомляв раніше про 13 загиблих та десятьох поранених внаслідок атаки. Також відомо про 13 поранених, з них четверо у важкому стані, в тому числі дитина.