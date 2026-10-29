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В Чернігові вже 22 поранених, серед них 3 дітей – міськадміністрація

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Кількість поранених внаслідок удару російських окупантів по Чернігову в четвер зросла до 22, повідомив очільник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

" Кількість поранених унаслідок удару по Чернігову зросла до 22 осіб, серед них троє дітей", – написав Брижинський в Телеграм.

Про стан постраждалих та зміну кількості загиблих не повідомляється.

Як повідомлялося, російські окупанти вдарили БпЛА по Чернігову. Раніше повідомлялося про двох загиблих, обидві з яких були неповнолітніми дівчатами, та 15 поранених, серед яких троє дитина. Також виникла пожежа в магазинах.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#дрон #чернігів #жертви
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