Власюк: РФ продовжує використовувати американські компоненти у балістичних і крилатих ракетах

Росія продовжує використовувати американські мікрочипи у виробництві балістичних і крилатих ракет, оскільки замінити їх російськими компонентами поки не вдається, заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Дуже багато американських компонентів. В першу чергу, в балістичних ракетах. Також в крилатих ракетах", – сказав він, відповідаючи на запитання кореспондента "Інтерфакс-Україна" чи продовжує Росія використовувати американські компоненти у своєму озброєнні.

Він додав, що росіяни у 2025 році спробували замінити американські мікрочипи російськими, але у 2026 році повернулися до мікрочипів американського виробництва.

Власюк зазначив, що американські компоненти відіграють важливу роль у російських ракетах, зокрема в забезпеченні їхньої точності та характеристик.

Він також наголосив на необхідності повної синхронізації санкцій проти російських виробників озброєння та активнішої роботи правоохоронних органів для розслідування і припинення постачання мікроелектроніки до РФ.

За словами Власюка, у російських ракетах виявляють компоненти іноземного виробництва, зокрема німецьких компаній, що свідчить про необхідність посилення контролю за ланцюгами постачання.