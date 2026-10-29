Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Власюк: РФ продовжує використовувати американські компоненти у балістичних і крилатих ракетах

1 хв читати
Додати як джерело
Власюк: РФ продовжує використовувати американські компоненти у балістичних і крилатих ракетах
Фото: Інтерфакс-Україна / Марія Колмакова

Росія продовжує використовувати американські мікрочипи у виробництві балістичних і крилатих ракет, оскільки замінити їх російськими компонентами поки не вдається, заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Дуже багато американських компонентів. В першу чергу, в балістичних ракетах. Також в крилатих ракетах", – сказав він, відповідаючи на запитання кореспондента "Інтерфакс-Україна" чи продовжує Росія використовувати американські компоненти у своєму озброєнні.

Він додав, що росіяни у 2025 році спробували замінити американські мікрочипи російськими, але у 2026 році повернулися до мікрочипів американського виробництва.

Власюк зазначив, що американські компоненти відіграють важливу роль у російських ракетах, зокрема в забезпеченні їхньої точності та характеристик.

Він також наголосив на необхідності повної синхронізації санкцій проти російських виробників озброєння та активнішої роботи правоохоронних органів для розслідування і припинення постачання мікроелектроніки до РФ.

За словами Власюка, у російських ракетах виявляють компоненти іноземного виробництва, зокрема німецьких компаній, що свідчить про необхідність посилення контролю за ланцюгами постачання.

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#ракети #компоненти #рф
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Гуманітарний вантаж до Олешок планують доставити 30 жовтня, порушень режиму тиші не зафіксовано – Лубінець

Гуманітарний вантаж до Олешок планують доставити 30 жовтня, порушень режиму тиші не зафіксовано – Лубінець

Гуманітарний вантаж для мешканців окупованих Олешок планують доставити до міста 30 жовтня, наразі триває розмінування маршрутів для місії, повідомив …

Читати