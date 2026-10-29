Рада дозволила учням дворічної старшої школи у 2026-27 навчальному році завершити здобуття профільної освіти у своїх закладах

Верховна Рада надала можливість учням, які у 2026/2027 навчальному році здобувають профільну середню освіту в межах дворічної старшої школи, завершити навчання в тому ж закладі (або його правонаступнику), до якого їх було зараховано (переведено).

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідні зміни до закону "Про повну загальну середню освіту" передбачає законопроєкт №15082-д, який підтримали у цілому 265 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер.

Закон також встановлює, що у разі реорганізації або перепрофілювання (зміни типу) відповідних закладів у гімназії передбачається можливість видачі або переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні профільної середньої освіти зі строком її дії до завершення 2027/2028 навчального року. Водночас у таких закладах не передбачається формування класів для здобуття профільної середньої освіти за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти.