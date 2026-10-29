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В Чернігові вже 15 поранених, серед них 3 дітей – міськадміністрація

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Кількість поранених внаслідок удару російських окупантів по Чернігову в четвер зросла до 15, повідомив очільник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

"Кількість поранених зросла до 15 осіб, серед них троє дітей. Станом на зараз до лікарень міста доставлено 11 постраждалих, ще чотирьом надано медичну допомогу на місці", – написав Брижинський в Телеграм.

Про стан постраждалих та зміну кількості загиблих не повідомляється.

Як повідомлялося, російські окупанти вдарили БпЛА по Чернігову. Раніше Брижинський повідомляв про двох загиблих, обидві з яких були неповнолітніми дівчатами, та чотирьох поранених, серед яких одна дитина. Також виникла пожежа в магазинах.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#дрон #чернігів #жертви
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