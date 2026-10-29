У Києві триває часткове зняття захисних конструкцій із пам'яток монументального мистецтва, щоб оцінити їх стан – КМДА

В Києві проводиться частковий демонтаж тимчасових захисних конструкцій на пам'ятках монументального мистецтва. Таке рішення ухвалюють залежно від стану пам'яток і необхідності подальшого їх захисту від зовнішнього впливу, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"У перші місяці 2022-го міські служби спільно з волонтерами та благодійниками в стислі терміни облаштували захисні конструкції на 18 пам'ятниках, щоб мінімізувати ризики пошкодження від вибухових хвиль та уламків. Ефективність такого захисту підтверджена, зокрема, на монументі Михайлу Грушевському на вулиці Володимирській: під час однієї з атак риштування прийняло на себе удар і вберегло пам'ятку від пошкоджень", – розповів перший заступник директора Департаменту охорони культурної спадщини Сергій Сабуров.

Разом з тим, утримання таких споруд потребує постійного пошуку балансу між естетикою міського простору і безпекою. Частковий демонтаж укриттів, який проводять після ретельного аналізу та консультацій з експертами, здійснюють насамперед для комплексного обстеження об'єктів. Тривале укриття пам'яток герметичними або щільними матеріалами за високої вологості й перепадів температур може погіршити їх стан.

Наразі фахівці оцінюють співвідношення між захисною функцією споруд та потенційними ризиками від їх тривалого впливу, застосовуючи індивідуальний підхід до кожного об'єкта. Попри ефективність укриттів у захисті від уламкових уражень, довготривала ізоляція спричиняє деструктивні зміни матеріалів. Зокрема, під час обстеження мармурового монумента княгині Ользі виявили плісняву, що утворилася через накопичення вологи в піщаному укритті. Під захисним риштуванням пам'ятника Богдану Хмельницькому зафіксували проростання рослинності, коріння якої руйнувало структуру постаменту. Окрім цього, через порушення природного мікроклімату і "парниковий ефект", наприклад, на бронзових елементах можуть виникати висоли та прояви корозії.

Рішення про кожен об'єкт ухвалюють індивідуально. Залежно від його технічного стану, рівня наявних ризиків і безпекової ситуації конструкції можуть демонтувати, модернізувати або встановити повторно. Універсального підходу для захисту нерухомої спадщини в умовах війни не існує, тому заходи щодо кожного монумента є виваженими і точковими.

Паралельно столиця впроваджує міжнародний досвід у сфері збереження культурної спадщини. Важливим напрямом є цифрова фіксація пам'яток, яку застосовують європейські країни за підтримки міжнародних донорів. Зокрема, 3D-сканування, фотограмметрія та детальні обміри дають змогу створити документацію об'єктів. У разі пошкодження це стане науковою основою для їх реставрації або відновлення.