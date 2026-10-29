У Польщі затримано одного з лідерів злочинної групи, яка тероризувала мешканців Чернігівщини – прокуратура

У Польщі затримано одного з лідерів злочинного угруповання, яке вимагало гроші у мешканців Чернігівщини, підозрюваний з 2023 року переховувався за кордоном і перебував у міжнародному розшуку, повідомляє Чернігівська обласна прокуратура.

"За даними слідства, учасники угруповання вимагали гроші з громадян за неіснуючі борги, погрожуючи фізичною розправою та застосовуючи до них насильство", – йдеться в повідомленні облпрокуратури в телеграм-каналі в четвер.

Загалом, за інформацією прокуратури, до складу групи входило вісім осіб.

"У жовтні 2026 року, за сприяння Чернігівської обласної прокуратури, компетентними органами Республіки Польща підозрюваного екстрадовано до України", – зазначається в повідомленні.

Затриманий підозрюється у вимаганні, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану та зґвалтуванні, вчиненому організованою групою (ч.4 ст.189, ч.3 ст.28, ч.3 ст.152 КК України).