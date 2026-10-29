Майже 10 тис. людей повернулися в Україну за обмінами, чверть із них цивільні – ексвійськовополонений

До семи тисяч українців залишаються наразі у російських в'язницях, майже десять тисяч вже повернулися в Україну за обмінами, чверть із них є цивільними особами, повідомив ветеран морської піхоти, колишній військовополонений Юліан Пилипей.

"Кількість тих, кого ми вже повернули в Україну, становить майже 10 тисяч. Більшість із них, звичайно, військові, але серед них є й цивільні. І це також величезна проблема, тому що ми навіть не можемо забезпечити належний статус для цивільних. І щонайменше 25% людей, яких я зустрів за час свого полону, були цивільними. Більшість із них – люди, які навіть ніколи не служили в армії, зокрема жінки", – сказав Пилипей під час спеціальної події "Підтримати Україну, захистити Європу" (Support Ukraine, Defend Europe), організованої новоствореним Офісом Київського безпекового форуму (КБФ) у Брюсселі.

Він зазначив, що кількість українців, які досі перебувають у російських в'язницях, під питанням, хоча воно є досі дуже чутливим. "Але ми вважаємо, що в російських в'язницях залишаються від 5 до 7 тисяч людей, а в українських – трохи менше", – сказав ексвійськовополонений.

За словами Пилипея, в РФ та на окупованих територіях є майже 200 в'язниць, у яких утримують українських військовополонених, і він "не знає нікого, хто коли-небудь бачив там представників Червоного Хреста, Організації Об'єднаних Націй, ОБСЄ тощо, тому що вони не мають доступу до російських в'язниць, до українських військовополонених, тому ми не можемо побачити, в яких умовах їх утримують".

"І протилежна ситуація в Україні: будь-яка українська в'язниця, де утримують російських військовополонених, має повний доступ для будь-якої міжнародної організації, щоб вона могла побачити й проконтролювати умови утримання російських військовополонених", – констатував він.

Ексвійськовополонений зазначив, що останній обмін був дуже важливим, "тому що повернулося багато захисників Маріуполя".

"Але цього все одно недостатньо. Ця кількість досі невелика. Але я знаю багатьох хлопців із цього обміну, багатьох зі свого батальйону, одного зі своєї роти, а також багатьох засуджених. Ймовірно, це найбільша кількість засуджених, яких обміняли за час повномасштабного вторгнення", – додав Пилипей.

Як повідомлялося, 23 жовтня в Україну з російського полону повернулися 270 українців, серед яких військовослужбовці Національної гвардії, зокрема бійці "Азову", прикордонники та представники інших складових Сил оборони, а також дев'ять цивільних. 266 звільнених оборонців потрапили в полон у 2022 році, зокрема 221 – під час захисту Маріуполя. 72 з них брали участь в боях за "Азовсталь", а п'ятеро пережили теракт росіян в Оленівці Донецької області. Двоє захисників, яких повернули, потрапили у полон ще у 2018 та 2020 роках. Крім того, додому вдалося повернути тяжкохворих і тяжкопоранених військових.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що під час цього обміну вдалося повернути найбільшу кількість засуджених військових, серед них 86 засуджених та один оборонець, щодо якого здійснювалося кримінальне переслідування.

Бригадний генерал, командир угруповання військ "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко повідомив про повернення 35 бійців "Азову" в рамках обміну військовополоненими з РФ в п'ятницю, при цьому зазначив, що понад 500 досі лишаються в російському полоні. "Продовжуємо працювати над поверненням кожного із них", – повідомив він.

Cпецподія "Підтримати Україну, захистити Європу" відбулася за участю високопосадовців Європейського Союзу, НАТО та України. Вона була присвячена зміцненню підтримки України та спільної європейської безпеки. Це перший захід високого рівня, організований Офісом КБФ у ЄС, який розпочав роботу в Брюсселі за ініціативи голови КБФ, експрем'єр-міністра України (2014-2016) Арсенія Яценюка.