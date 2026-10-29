Ексуддю Тандира засуджено до 9 років тюрми за смертельне ДТП на блокпосту

Прокурори Київської міської прокуратури довели вину колишнього судді, який у стані алкогольного сп'яніння збив на блокпосту 22-річного військовослужбовця Нацгвардії, повідомляє Офіс генерального прокурора.

В повідомленні в телеграм-каналі в четвер прокуратура нагадує, що у травні 2023 року суддя за кермом Lexus здійснив наїзд на військового, який чергував на блокпосту в Києві, нацгвардієць загинув на місці.

"Експертиза встановила, що водій почав гальмувати лише перед зіткненням. Після ДТП він відмовлявся від перевірки на стан сп'яніння, а під час примусового відбору біологічних зразків намагався підмінити їх водою та слиною", – зазначається в повідомленні.

В прокуратурі наголошують, що розгляд справи супроводжувався численними спробами затягування процесу. "За клопотаннями захисту не відбулося понад 50 судових засідань, було заявлено понад 30 відводів судді та прокурору", – уточнюється в повідомленні.

Обвинувачений також намагався вийти з-під варти шляхом мобілізації, однак суд не підтримав це клопотання.

Суд визнав його винним за ч. 3 ст. 286-1 КК України і призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Наразі він перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі територіального управління ДБР у Києві.

У повідомленні не указано ім'я підозрюваного, йдеться про екс-голову Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира.

Як повідомлялося, у ніч на 26 травня 2023 року на блокпосту в Києві Тандир скоїв ДТП, внаслідок якої загинув 22-річний нацгвардієць. У справі йдеться про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху та керуванні в стані алкогольного сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого. Потерпілий загинув на місці події.