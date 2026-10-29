Обидві загиблі в Чернігові були неповнолітніми – міськрада

Внаслідок російського удару по Чернігову в четвер, 29 жовтня, загинули двоє людей. За оновленою інформацією, загиблі були дітьми, повідомляє пресслужба Чернігівської міської ради.

"За уточненою інформацією, двоє загиблих – неповнолітні дівчата. Діти… Жодні слова не здатні передати біль і висловити всю глибину співчуття рідним і близьким загиблих. Уся Чернігівська громада розділяє невимовний біль родин, які втратили найдорожче. Це непоправна втрата, яку неможливо осягнути чи прийняти", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, в Чернігові внаслідок прильоту ворожого БПЛА загинули двоє людей, поранені 9, з них двоє дітей.