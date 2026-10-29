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В Кременчуку вже 9 поранених через удар по багатоповерхівці, серед них 2 дітей – обладміністрація

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В Кременчуку вже 9 поранених через удар по багатоповерхівці, серед них 2 дітей – обладміністрація
Фото: https://t.me/poltavskaOVA

Кількість поранених внаслідок удару російських окупантів по багатоквартирному будинку в місті Кременчук Полтавської області зросла до дев'яти, повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

"Кількість травмованих зросла до дев'яти. Серед них двоє дітей. Постраждалим надають усю необхідну допомогу. Інформація уточнюється", – написав Дяківнич в Телеграм у четвер.

Про стан постраждалих та зміну кількості загиблих не повідомляється.

Як повідомлялося, у Кременчуці ворожий БпЛА влучив у багатоквартирний житловий будинок. Раніше Дяківнич повідомляв про двох загиблих та двох поранених, серед яких шестирічна дитина; їх госпіталізували.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#жертви #обстріл #кременчук
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