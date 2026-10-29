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В Дніпрі вже 13 поранених, з них 4 у важкому стані, в тому числі дитина – обладміністрація

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В Дніпрі вже 13 поранених, з них 4 у важкому стані, в тому числі дитина – обладміністрація
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Кількість поранених внаслідок удару російських окупантів по залізничному вокзалу в Дніпрі в четвер зросла до 13, серед них є дитина, яка перебуває в тяжкому стані, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Вже 13 поранених через ворожий удар по Дніпру. Четверо людей у тяжкому стані. Це 11-річний хлопчик, чоловіки 40 і 53 років та 26-річна жінка. Стан решти поранених медики оцінюють як середньої тяжкості. Усі у лікарні. Медики надають необхідну допомогу", – написав Ганжа в Телеграм у четвер.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки на Дніпро в четвер зафіксовано влучання в перон залізничного вокзалу, де стояли приміська електричка та регулярний пасажирський потяг. Президент України Володимир Зеленський повідомляв раніше про 13 загиблих та десятьох поранених внаслідок атаки. Інформації про стан постраждалих та дітей серед них раніше не було.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#дніпро #потяг #жертви #влучання
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