Сили оборони завдали ударів по "шахедній інфраструктурі" РФ – Генштаб ЗСУ

Сили оборони України 28 жовтня та в ніч на 29 жовтня уразили в районі Навлі (Брянська область, РФ) три об'єкти інфраструктури ударних БпЛА росіян, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Ураження складу зберігання дронів "Герань", дронопорту і складу паливно-мастильних матеріалів зменшує спроможності російського агресора атакувати Україну та цивільну інфраструктуру дронами різних модифікацій", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Серед інших уражених цілей на Брянщині – дві радіолокаційні станції: райони Стародуба та н.п. Медведове та пункти управління БпЛА: райони н.п. Савлукове та Вітовка.

"Ураження РЛС створює прогалини в радіолокаційному полі противника", – наголосили в Генштабі.

Крім того, уражено командно-спостережний пункт окупантів у районі н.п. Новогродівка на Донеччині.

"Сили оборони України здійснюють ураження об'єктів противника в межах права на самооборону, гарантованого статтею 51 Статуту ООН. Такі дії триватимуть до повного припинення збройної агресії росії проти України", – резюмували в Генштабі.