Зеленський: 13 загиблих й 10 поранених у Дніпрі внаслідок удару по електричці

Кількість поранених внаслідок удару російських окупантів по залізничному вокзалу в Дніпрі в четвер зросла до десяти, повідомив президент України Володимир Зеленський, підтвердивши інформацію про 13 загиблих.

"Жахливий російський удар по залізничному вокзалу в Дніпрі. Росіяни атакували дроном перон, де стояли звичайна приміська електричка та регулярний пасажирський потяг. На жаль, станом на зараз відомо про 13 загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Ще десять людей постраждали. Необхідні служби залучені на місці", – написав Зеленський в Телеграм.

Він наголосив, що РФ продовжила завдавати терористичних ударів по Україні "вже після зняття санкцій із деяких російських олігархів та енергетики замість того, щоб піти на деескалацію".

"Саме тому Україна завжди говорить, що потрібні справедливі й рішучі дії Америки і Європи на російську ескалацію: санкції проти Москви та її воєнної машини не повинні слабшати, поки триває ця російська війна. Час нових, сильніших санкційних кроків ЄС, Америки та G7", – сказав Зеленський.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки на Дніпро в четвер було зафіксовано влучання в цивільний електропотяг. Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомляв раніше про 13 загиблих та п'ятьох поранених внаслідок атаки.