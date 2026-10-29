Окупанти в жовтні втратили рекордну кількість особового складу – Генштаб ЗСУ

Сили оборони України в жовтні встановили рекорд за кількістю втрат, завданих особовому складу противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Станом на 29 жовтня 2026 року загальні бойові втрати противника в живій силі за поточний місяць становлять 49 040 осіб. Це вже найбільший місячний показник від початку повномасштабного вторгнення росії проти України. А до завершення жовтня залишається ще три доби", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Попередній найвищий показник зафіксовано ще у грудні 2024 року – 48 670 осіб.

Середньодобові втрати противника у жовтні на цей час становлять близько 1 750 осіб.

"Втрати армії рф стабільно зростають: у лютому 2026 року – 26 090 осіб, у вересні – 46 230, у жовтні (станом на 29 жовтня) – 49 040", – наголошується в повідомленні.

В Генштабі підкреслили, що темпи втрат перевищують здатність противника поповнювати свої підрозділи. Кожен місяць війни коштує армії РФ дедалі дорожче.

"Сили оборони України продовжать завдавати окупантам втрат до повного припинення збройної агресії росії проти України", – резюмували в Генштабі.