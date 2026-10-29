Окупанти атакували Біленьке під Запоріжжям, загинув чоловік, трьох поранено – обладміністрація

Один чоловік закинув, троє отримали поранення внаслідок ударів російських окупантів по селу Біленьке Запорізького району, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

"Сьогодні у Біленькому внаслідок ворожих атак загинув 49-річний чоловік. Медики боролися за його життя, але врятувати не змогли. Ще троє чоловіків поранені – 51, 75 і 74 роки. Усіх постраждалих доправили до лікарні", – написав Семікін в Телеграм у четвер.

Як повідомлялося, раніше у четвер окупанти атакували FPV-дроном муніципальний автобус у Запоріжжі, внаслідок удару поранено жінку та чоловіка.