ДМС вилучила голову акули, бракон'єрське опудало канюка та бивень слона при спробі їх вивезення з України

Працівники Київської митниці під час контролю міжнародних поштових відправлень зупинили спроби незаконного вивезення з України таксидермічних виробів та частин тварин, міжнародна торгівля якими підпадає під дію Конвенції CITES та регулюється міжнародними угодами.

Згідно з повідомленням Державної митної служби (ДМС) у телеграм-каналі в четвер, серед вилучених об'єктів – голова акули, яку намагалися відправити з Одеси до Канади, опудало птаха з Прилук (також до Канади) та фрагмент бивня слона, що прямував із Покрова до США. Жодних дозвільних документів на експорт цих зразків при митному оформленні надано не було.

За висновками експертів Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, об'єктами правопорушення виявилися голова акули-мако (Isurus), опудало канюка звичайного (Buteo buteo) та фрагмент бивня представника родини слонових (Elephantidae).

У ДМС додали, що науковці окремо зауважили, що вилучене опудало канюка належить молодому птаху поточного року народження, здобутому в природі браконьєрським способом. Цей вид перебуває під захистом Бернської конвенції зі статусом "підлягає особливій охороні в Європі".

Стосовно фактів порушення митних правил складено відповідні матеріали, а предмети правопорушень вилучено.