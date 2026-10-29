На Полтавщині до 5 років тюрми засуджено посадовця КП, який вимагав 25% доходу від перевезення загиблих військових

Суд визнав винним посадовця комунального підприємства похоронно-ритуального обслуговування Полтавської міськради, який систематично вимагав гроші від підприємця за можливість безперешкодно надавати ритуальні послуги, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Прокурори Офісу Генерального прокурора та Полтавської окружної прокуратури довели в суді, що посадовець вимагав 25% доходу від перевезення загиблих військовослужбовців. Окремо директор кладовища вимагав надавати йому щомісячну плату по 1 тис. грн за кожне поховання військових", – йдеться в повідомленні відомства на сайті в четвер.

В прокуратурі наголошують, що фактично цей посадовець поставив роботу підприємця в залежність від регулярної сплати частини зароблених коштів.

В повідомленні зазначається, що правоохоронці затримали посадовця під час чергового одержання неправомірної вигоди, а у липні 2023 року прокурори Офісу генпрокурора скерували обвинувальний акт до суду.

"Суд призначив йому 5 років позбавлення волі з конфіскацією половини належного йому майна та забороною обіймати визначені посади на 3 роки (ч. 3 ст. 368 КК України)", – інформують в прокуратурі.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ГСУ Нацполіції за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Полтавській області.

Вирок суду першої інстанції може бути оскаржений в апеляційному порядку.