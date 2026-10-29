Ворог реактивним БпЛА завдав удару по вокзалу в Дніпрі, є загиблі й поранені – УЗ

Російські війська завдали удару реактивним БпЛА по залізничному вокзалу в Дніпрі, повідомило АТ "Укрзалізниця" у телеграм-каналі в четвер.

Зазначається, що удар припав на одну з платформ, де в цей час перебував поїзд № 866 Дніпро – Запоріжжя.

"Попри оголошену підвищену небезпеку, на платформі перебували люди. Є загиблі та поранені", – наголосили в УЗ.

На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці.

Як повідомив раніше очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у телеграм-каналі, 13 людей загинуло через атаку росіян на Дніпро, щонайменше п'ятеро дістали поранення.

"Медики надають усім необхідну допомогу", – додав він.