Київ за найгіршого сценарію все одно зможе забезпечити е/е критичну інфраструктуру – СЕО ДТЕК

Генеральний директор енергохолдингу "ДТЕК" Максим Тімченко назвав найгіршим реалістичним сценарієм розвитку подій з енергопостачанням для Києва та східних регіонів України в осінньо-зимовий період, за якого населення забезпечуватиметься електроенергією лише кілька годин на добу, підприємства працювати не зможуть, але на об'єкти критичної інфраструктури електроенергія все одно подаватиметься.

"За найгіршого сценарію, якщо вони продовжать атакувати Київ із тією інтенсивністю, яку ми всі спостерігаємо протягом останніх двох місяців, ми опинимося в ситуації, коли електроенергія подаватиметься лише на об'єкти критичної інфраструктури. Я не бачу ситуації, за якої в Києві станеться абсолютна катастрофа з водопостачанням і каналізацією, коли ми не зможемо забезпечити електроенергією критичну інфраструктуру. Але підприємства не зможуть працювати, а люди матимуть електроенергію максимум дві-три години протягом дня – за найгіршого сценарію, повторюю", – сказав Тімченко під час спеціальної події "Підтримати Україну, захистити Європу" (Support Ukraine, Defend Europe), організованої новоствореним Офісом Київського безпекового форуму (КБФ) у Брюсселі.

При цьому він наголосив, що не вірить, "що ми дійдемо до такої ситуації". "Ми знайдемо вихід. Але це найгірший сценарій для Києва та східних регіонів України", – сказав гендиректор ДТЕК.

Тімченко повідомив, що російські окупанти зараз "намагаються розділити нашу об'єднану енергетичну систему на окремі острови". "Це означає, що на заході України відключення електроенергії будуть мінімальними, тому що там зосереджена велика кількість генерувальних потужностей – атомні електростанції, вугільні електростанції в західній частині України. Також ми маємо імпорт. Але центральна та східна частини України постраждають найбільше, тому що там значно вищий рівень споживання. І ми не можемо передавати електроенергію із заходу на схід нашої країни", – сказав він, описуючи, за яких умов вищезгаданий найгірший сценарій можливий.

Cпецподія "Підтримати Україну, захистити Європу" відбулася за участю високопосадовців Європейського Союзу, НАТО та України. Вона була присвячена зміцненню підтримки України та спільної європейської безпеки. Це перший захід високого рівня, організований Офісом КБФ у ЄС, який розпочав роботу в Брюсселі за ініціативи голови КБФ, експрем'єр-міністра України (2014-2016) Арсенія Яценюка.