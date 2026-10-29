Ворог вдарив по електропотягу в Дніпрі, 13 людей загинуло

Внаслідок російської атаки на Дніпро в четвер, 29 жовтня, зафіксовано влучання в цивільний електропотяг, повідомив міський голова Борис Філатов.

"У Дніпрі трагедія. Дрон по цивільному електропотягу. Багато людей загинуло. Купа поранених", – написав Філатов в телеграм-каналі.

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив про 13 загиблих внаслідок атаки.

"13 людей загинуло через атаку росіян на Дніпро. Дістали поранень щонайменше п'ятеро. Медики надають усім необхідну допомогу", – написав він у телеграм-каналі.

За даними "Укрзалізниці", росіяни вдарили реактивним БПЛА по залізничному вокзалу в Дніпрі.

"Удар припав на одну з платформ, де в цей час перебував поїзд № 866 Дніпро – Запоріжжя. Попри оголошену підвищену небезпеку, на платформі перебували люди", – йдеться у повідомленні.