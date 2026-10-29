Усі споживачі у Конотопі заживлені, е/е подається почергово – "Укренерго"

Енергетикам вдалося заживити всіх споживачів у Конотопі (Сумська облю), який потерпав від відсутності е/е з 24 жовтня, але ресурс подається почергово, повідомила НЕК "Укренерго".

"Наразі електроенергія подається почергово. Порядок та черговість її подачі регулюють енергетики. Дякуємо всім, хто долучився до відновлення електропостачання, за професіоналізм і злагоджену роботу", – йдеться у повідомленні "Укренерго" у Телеграм у четвер.

"Сумиобленерго" зі свого боку пояснило, що ремонтні роботи на енергооб'єктах Сумщини тривають, і на час їхнього проведення частину споживачів тимчасово перезаживлюють за резервними схемами, через що відключення за окремими адресами можуть відрізнятися від звичних графіків.

"Тобто електроенергія до ваших осель може надходити іншими лініями. Ці лінії можуть належати до інших черг графіків погодинних відключень або взагалі не вимикатися за ГПВ, оскільки від них заживлені об'єкти критичної інфраструктури", – описав ситуацію оператори системи розподілу.

Він також нагадав, що можливі аварійні відключення.

За інформацією Міністерства енергетики, РФ продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України, внаслідок чого на ранок четверга є нові знеструмлення у прифронтових і прикордонних регіонах, зокрема на Донеччині, Сумщині та Харківщині.

Міненерго також зазначило, що внаслідок пошкодження обладнання в Києві та Київській області вимушено застосовуються аварійні відключення, і повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Як повідомлялося, Конотоп на Сумщині мав серйозні проблеми з енергопостачанням після удару РФ по низці енергооб'єктів 24 жовтня.