Українська делегація виїхала до Олешок – Арахамія

Українська делегація на чолі з омбудсменом Дмитром Лубінцем в четвер, 29 жовтня, виїхала в напрямку Олешок, повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Будемо спостерігати і повідомляти про хід операції, щойно з'являтиметься зв'язок", – написав Арахамія в телеграм-каналі.

Пізніше Лубінець підтвердив, що вирушив у напрямку Олешок для реалізації гуманітарної місії.

"Попереду – доставка гуманітарної допомоги людям, які залишаються в місті, та робота над забезпеченням можливості безпечного виїзду людей. Зосереджені на головному – зробити все можливе для людей, які чекають на допомог", – написав Лубінець в телеграм-каналі.

За даними телеграм-каналі, українська делегація наразі перебуває в Білорусі. Лубінець разом з українськими та американськими журналістами прибув до Гостомеля.

За попередньою інформацією, звідти делегація вирушить літаком до Анапи, а потім – до Сімферополя.

Як повідомлялося, за даними Fox News, гуманітарну операцію в Олешках узгодили за посередництва Меланії Трамп. Угоду 23 жовтня підписали уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець і російська омбудсменка Яна Лантратова. Режим тиші в районі Олешок почав діяти у вівторок, місія триватиме близько тижня.

Гуманітарний вантаж для мешканців окупованих Олешок планують доставити до міста 30 жовтня, наразі триває розмінування маршрутів для місії.

Четверо американських журналістів видання Newsmax перебуватимуть безпосередньо в окупованих Олешках, щоб документувати гуманітарну місію, повідомила перша леді США Меланія Трамп.