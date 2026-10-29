Кількість постраждалих внаслідок удару по передмістю Харкова зросла до 4

За оновленими даними, внаслідок удару по Малій Данилівці (Харківська обл.) постраждала родина з 4 осіб, двоє з яких – діти.

"Жінка, чоловік та двоє їхніх доньок віком 13 та 5 років постраждали в селищі Мала Данилівка. Удар стався близько 05:25. Пошкоджено будинок", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За попередніми даними, російські військові застосували реактивний БпЛА типу "Герань-3".

Раніше начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляв, що внаслідок удару по Малій Данилівці постраждали 42-річна жінка та 13-річна дівчинка.